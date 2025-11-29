俳優・本宮泰風（５３）が２９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。本宮の妻はタレントの松本明子（５９）。サンドウィッチマンの伊達みきおが「松本明子さんと何で知り合うんですか？」と聞くと、本宮は「ドラマの現場をあるテレビ局のプロデューサーさんと見に行くことになった所に彼女が居て。ま、それが初対面で」と説明した。その後、本宮の兄である原田龍