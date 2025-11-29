警視庁東京・赤坂のホテルでデリバリーヘルス（派遣型風俗店）の20代女性従業員を盗撮したとして、警視庁赤坂署は29日、性的姿態等撮影の疑いで、徳島県議の古川広志容疑者（64）＝徳島市住吉＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めている。捜査関係者によると、出張で都内を訪れていた28日夜、宿泊していたホテルに呼んだ女性の性的な姿を、私物のスマートフォンで撮影した疑いが持たれている。女性が盗撮に