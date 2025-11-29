◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）水戸が悲願のＪ１昇格を決めた。大分を２―０で下して２位以内を確定させ、２０００年のＪ２参入以来、２６シーズン目で初のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。＊＊＊水戸の初昇格を受け、来季のＪ１で鹿島ＶＳ水戸の「茨城ダービー」がリーグ戦で初めて実現することが決定した。両クラブは０５年からシーズン開幕前のプレシーズンマッチ「いばらきサ