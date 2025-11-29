◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第３日（２９日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２５歳の鈴木晃祐（ロピア）が４バーディー、２ボギーの７０で回って通算１６アンダーで単独首位を守り、ツアー初優勝に王手をかけた。同じくツアー未勝利の砂川公佑（オークラ輸送機）は６９で１５アンダーとし、１打差の２位から逆転を狙う。優勝なら無条件で賞金王が決まる