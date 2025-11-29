３月でＮＨＫを退職しで現在フリーの中川安奈アナウンサーが２６日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」に出演。自身が決めているグラビアでのＮＧ行為を明かした。普段から派手目な風貌の中川はこの日もグレーのチューブトップの衣装で登場。「恋バナとか、ファッションばかりを話題にされるんですけど、アナウンススキルも是非認めていただきたい」と本業も注目してほしいとの悩みを吐露した