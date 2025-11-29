巨人の坂本勇人内野手（36）が29日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。最近、密かに？始めていたことを明かした。この日のテーマは「ありがたい！」。23日に東京ドームで開催された感謝イベント「ファンフェスタ2025」の合間に辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃インタビューを受けた坂本。同コーナーに登場するのは「シューイチ」移行後