第12回京都2歳S（G3、芝2000メートル）は29日、京都競馬場で11頭で争われ、北村友一（39）を背に中団で運んだ9番人気ジャスティンビスタ（牡2＝吉岡、父サートゥルナーリア）が豪快に差し切り勝ち。デビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。2着に10番人気アスクエジンバラ、3着に3番人気ゴーイントゥスカイが入り、3連単の配当は67万4750円となった。