今夏の全国高校野球選手権大会に出場した東大阪大柏原高が2027年度以降の生徒募集を停止すると、運営する学校法人村上学園が29日までに発表した。同校の甲子園大会出場は2011年夏以来2度目だった。村上学園は東大阪大学、陸上女子800メートルで日本記録を持つ久保凜が在学する東大阪大敬愛高や短期大学、幼稚園を運営している。