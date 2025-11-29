◇J2 第38節 水戸 2-0 大分(29日、ケーズデンキスタジアム水戸)最終節に勝利し、J2優勝とJ1自動昇格を決めた水戸。先制ゴールを決めた多田圭佑選手が試合後のインタビューで喜びを語りました。多田選手は開口一番「めちゃくちゃうれしいいです」と述べると、チーム史上初のJ1昇格へ導く重要なゴールを決めることができた要因を「試合を通してあまりいいプレーが出来なかったので、もうゴール取ることだけ考えて、取れたのでよかっ