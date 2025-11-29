プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが、2026年カレンダーの発売記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】体型キープはMリーグ前のピラティス「ピラティスの後に試合すると、すごい集中力が上がる」本作は台湾で撮影した、今年3月発売の岡田さん4th写真集『嶺上開花』の撮影カットで構成された特別カレンダーです。 岡田さんは、お気に入りに選んだ3月4月のカットについて、“ナチュラルな