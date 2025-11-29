「明治安田Ｊ２、徳島１−１長崎」（２９日、鳴門ポカリスエットスタジアム）最終節が行われ、長崎が引き分けで勝ち点を７０に伸ばし、来季のＪ１自動昇格を決めた。勝つか引き分けで昇格が決まる長崎は前半４１分に先制点を奪われる苦しい展開。前半終了時点で自動昇格を争う前節まで３位の千葉が勝っており、そのまま試合が終われば３位転落もありうる状況だった。それでも後半２３分に翁長が同点ゴール。そのままリード