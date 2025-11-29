あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Year 2000」の略語は？「Year 2000」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ファッションスタイルです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Y2K」でした！Y2Kとは、2000年代ごろのことで、主に「Y2Kファッション」の意味で使われています。Yが「Year（