気くばりができる人はどんなアイスブレイクをしているか。転職ライターの安斎響市さんは「『相手に合わせたアイスブレイク』ができる人は、人間関係の構築において極めて強い。相手が興味を持っていることをピンポイントでトピックに出せると、『なぜ知っているんだ？』という驚きと共に、『前に話したのをずっと覚えていてくれた！』という感動が相手の心に広がる」という――。※本稿は、安斎響市『1％の気くばり』（大和書房）