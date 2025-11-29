大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年6月7日記事は取材時の状況）＊＊＊2024年5月、一人の女性がセクシー女優としてデビューした。名は、賀川かのこ。京都府出身の22歳である。実は彼女、これまでは京都で舞妓をしていたのだという。中学卒業直後から屋形に住み込み、真摯に芸事の