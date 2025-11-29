モデル、タレント、麻雀プロとしてマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が29日、都内で、カレンダー発売イベントに出席した。カレンダーは3年連続3回目。昨年12月、台湾で行った写真集撮影時のアザーカットから、飾りやすさを優先に編集した。撮影自体は「すごく寒かった。よく見ると、めっちゃ鳥肌が立っている。周りはダウンを着ていた」と振り返りつつも、「でも、けっこう良い写真が撮れた」。飾ってほしい場所を聞