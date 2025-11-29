常識を超える成果を出すにはどうすればいいか。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「イーロン・マスクは、実験の段階で人が乗っていなければ、『いくらでも爆発させていいから』と、スピード最優先で開発を行わせている。これには開発者や技術者の優秀さもさることながら、『上位概念の共有』をしていることが大きい」という――。※本稿は、内田和成『客観より主観“仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を再