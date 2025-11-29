2022年に安倍晋三元総理を殺害したとして逮捕された山上徹也被告（45歳）の裁判が2025年10月から始まった。第8回の公判を傍聴した脚本家の井上淳一さんは「山上被告とその母、妹の言葉を直に聞き、この親子の悲痛な心の叫びに涙が出た」という――。写真＝iStock.com／imaginima※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imaginima■山上徹也に対面するため奈良地裁へ――11月18日、奈良地裁で開かれた安倍晋三元首相銃撃事件につ