2025年11月29日、レノファ山口FCがJ２リーグ最終節でRB大宮アルディージャと対戦。このホームゲームに勝利し、さらに17位のロアッソ熊本が敗戦、18位のカターレ富山が引き分け以下で“奇跡”の残留が決まる山口は立ち上がり、当然ながらアグレッシブに先制点を狙った。ところが、徐々に押し込まれる展開になると、18分に失点。大宮のカプリーニにスルーパスを通され、エリア内に侵入された関口凱心のシュートで先制された。