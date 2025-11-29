◇明治安田J2リーグ最終節水戸2―0大分（2025年11月29日ケーズデンキスタジアム水戸 ）J2最終節は各地で行われ、2位の水戸が大分を2−0で下し逆転でリーグ初優勝。クラブ史上初となる来季のJ1昇格を決めた。00年のJ2参入から26シーズン目でのJ1初昇格は、昨季の岡山の16年を上回る最も遅い記録となった。後半2分、FW多田圭佑（23）が頭で押し込み先制。同30分にはMF山本隼大（22）の鮮やかなミドルで追加点を奪った。首