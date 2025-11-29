俳優の瀬戸朝香（48）が、ユニクロのジャケットを着た最新ショットを披露し反響を呼んでいる。【映像】パパそっくりと話題 瀬戸朝香の長男2007年、元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男、12歳の長女と2人の子どもがいる瀬戸。これまでInstagramで「後ろ姿がパパそっくり」と話題になった長男との2ショットや、東京スカイツリーをバックにすっぴんのまま撮影した動画など、プライベートの様子をたびたび発信してきた。