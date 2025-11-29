水戸―大分後半、ヘディングで先制ゴールを決める水戸・多田（中央上）＝Ksスタ明治安田J2最終節（29日・ケーズデンキスタジアム水戸ほか＝10試合）水戸が大分を2―0で下して勝ち点を70に伸ばし、優勝とクラブ初のJ1昇格を決めた。長崎は徳島と1―1で引き分けて同70とし、得失点差で2位。2018年以来のJ1復帰となる。千葉は今治に5―0で大勝して同69の3位、徳島は同65の4位。磐田は鳥栖に2―1で競り勝って同64で5位に浮上し、