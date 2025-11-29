北海道・オホーツク管内の遠軽町で、2025年11月29日、平屋建ての空き家が燃える火事がありました。けが人はいないということです。火事があったのは、遠軽町南町4丁目の木造平屋建ての空き家です。29日午後2時ごろ通行人から「煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ30分後にほぼ消し止められ、けが人はいませんでした警察によりますと、火元は空き家内部の台所付近とみられ、空き家の玄関ドアの鍵はかかっていた