V・ファーレン長崎昇格特番放送決定！ サッカー明治安田J2リーグ、V・ファーレン長崎は29日、徳島ヴォルティスと対戦し、1-1で引き分け、8シーズンぶりのJ1昇格を決めました。 NIBでは、11月29日夜11時30分から特別番組を放送します。 また、12月1日午後３時50分から「NIB news every.スペシャル 祝！Ｖ・ファーレンＪ１昇格特番」を放送します。 詳しくは、☟☟関連記事から特