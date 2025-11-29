フルモデルチェンジから12年目 再び大幅改良を実施した「IS」2025年9月、大幅マイナーチェンジしたレクサス新型「IS」が世界初公開されました。2026年初頭からの順次発売を予定しています。その後のユーザーの反響など、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。大幅マイナーチェンジを実施した新型「IS」【画像】超カッコイイ！ これがレクサス「新型IS」です！ 画像で見る（30枚以上）初代レクサスISは、日本仕