明治安田J2リーグ・ロアッソ熊本は29日、今シーズン最終戦でヴァンフォーレ甲府を相手に0-0で引き分けました。J2残留争いをしていたカターレ富山が4-1で勝利し、ロアッソは勝ち点で並んだものの得失点差1及ばず18位となりJ3降格が決まりました。