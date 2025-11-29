11月29日、東京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、M.バルザローナ騎乗の7番人気、オクトーバーナイン（牡2・美浦・稲垣幸雄）が快勝した。7馬身差の2着にルージュリヴィエラ（牝2・美浦・嘉藤貴行）、3着にローズオブジャパン（牝2・美浦・田中剛）が入った。勝ちタイムは1:25.9（良）。1番人気で横山武史騎乗、ガンダ（牡2・美浦・斎藤誠）は5着、2番人気でD.レーン騎乗、フローライト（牝2・美浦・池上昌和）は6