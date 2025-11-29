11月29日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝1400m）は、柴田善臣騎乗の6番人気、アグネスクレスト（牡2・美浦・和田勇介）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のグランマエストロ（牡2・美浦・木村哲也）、3着に2番人気のシャインフォーミー（牝2・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:21.7（良）。【京都2歳S】伏兵ジャスティンビスタの大外一気が炸裂良血グランマエストロは2着柴田善臣騎乗のアグネスクレストが勝