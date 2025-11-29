一年に一度の重大な記念日だけに、デートプランに悩まされる「彼女の誕生日」。オトメゴコロを刺激する要素を取り入れてあげないと、彼氏としての評価がガタ落ちするかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「誕生日デートで彼女を感動させるために必要な『○○感』」をご紹介いたします。【１】指輪を渡しながらプロポーズ…などの「一生に一度感」「誕生日に婚約するなんて、これほど幸