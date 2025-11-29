◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節千葉―今治（２９日・フクダ電子アリーナ）千葉は最終戦で今治に５―０と勝利したが、水戸、長崎に次ぐ３位となり、１７年ぶりＪ１復帰をかけ、プレーオフに回ることになった。プレーオフ準決勝では１２月７日に、６位大宮とホームで対戦する。試合前の時点では３位でスタートした千葉。前半１１分、ＦＷカルリーニョスジュニアのＰＫで先制すると、同３１分にはセットプレーからキャプテンの