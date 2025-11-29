「ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５」なでしこジャパン―カナダ女子代表戦（２９日、長崎・ピーススタジアム）のキックオフを前に、会場近くの施設で、日本代表・森保一監督がトークイベントに参加した。森保監督は選手たちの自己主張の強さと、それをまとめる大変さに話題が及ぶと「オレが、オレが（の姿勢）は大歓迎だと思う。それがないと突き抜けていけない。選手たちには『オレ一番、オレ王様は大歓迎』と言っている。でも、オレ