サッカーＪ２が２９日、最終節の１０試合が行われ、クライマックスを迎えた。試合前の時点で自動昇格の可能性を残していたのは、首位の長崎（勝ち点６９）、２位の水戸（同６７）、３位千葉（同６６）、４位徳島（同６４）の４クラブで、昇格プレーオフ（ＰＯ、３〜６位）進出争いも激しく、事実上、５位の大宮（同６３）、６位の仙台（同６２）、７位の磐田（同６１）で２枠を争う構図となっていた。仙台はホームでいわきと