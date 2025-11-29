女子ゴルフ国内ツアーで、年間ポイント（メルセデスランク）上位50人までが得られる来シーズンのシード選手が確定した。今回は初シードが10人、5人が返り咲きとなり、今季のシード権を持っていた3割以上の16人がシード落ちした。ゴルフ担当記者が言う。【写真】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映ったポスターほか「シード落ちのなかには米ツアー参戦中の岩井明愛、古江彩佳、西郷真央が含まれるものの、プロ3年目ま