タレントの藤本美貴（40）と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が29日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。家庭のお財布事情を明かした。庄司は「うちはミキティの収入を知らない」と告白。一方、藤本は「私は庄司さんの（給料）知ってます。全部管理しています。通帳も全部私が持っています。給料明細も」と明かした。そのため庄司は「俺は（妻の）給料明細一回も見たことないです。