日本テレビで『有吉ゼミ』、『有吉の壁』、『マツコ会議』などのヒット番組を手がけ、2023年からフリーとして活躍する演出家・ディレクターの橋本和明氏。Prime Videoで昨年配信された『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』は、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代No.1（※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後１か月以内の国内視聴数）を記録するなど、メディアを横断して