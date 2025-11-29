◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第3日（2025年11月29日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、ツアー未勝利の鈴木晃祐（25＝ロピア）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算16アンダーで単独首位を守った。1打差の2位に砂川公佑（27＝オークラ輸送機）がつけた。17位から出た蝉川泰果（24＝アース製薬）が64をマークし、首位と2打差の3位に浮上した。同じく3位に大岩龍一（27＝フ