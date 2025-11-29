¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó PHOTO:Getty Images ¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢¶¯¤¤ÇÏ¤Å¤¯¤ê¡×――¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù200Æ¬°Ê¾å¤Î³°¹ñÇÏ¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ûー¥¹¤¿¤Á¤È²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ ³®ÀûÌç¾Þ¤ä±Ñ¥Àー¥Óー¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÏËèÇ¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ ¤½¤ó¤Ê³¤³°¤Î¼ÂÎÏ