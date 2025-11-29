サッカーJ2リーグ最終節の第38節が29日に開催。大混戦だった上位陣の争いが決着となりました。J2リーグは全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。首位のV･ファーレン長崎は4位の徳島ヴォルティスに先制されますが、後半23分にMF翁長聖選手の得点で同点。1−1の引き分けで終えました。その長崎と勝ち点2差だった2位の水戸