ドジャース、ウィル・スミス捕手の妻・カラさんが２７日（日本時間２８日）、自陣のインスタグラムに新規投稿。感謝祭に合わせて幸せいっぱいの家族写真を公開した。スミスは次女・レイトンちゃんを抱っこして穏やかな笑みを浮かべた。カラさんは長女・シャーロットちゃんの手を引いてにっこり。「Ｔｈａｎｋｆｕｌ♥」の文字とともに、ママとシャーロットちゃんは同じ色味のペアルックになっている。スミスは今年のポ