サッカーJ1京都サンガFCサポーターの歓声がサンガスタジアム京セラ（京都府亀岡市）に響く。南部桂子さん（81）＝同市＝は表立った応援は控えるが、サンガが得点すると心の中でガッツポーズ。ファンが抱き合って喜ぶ姿を見るだけでも、一体感を覚える。【写真】利用者を年々増やしているサンガスタジアム京セラボランティアグループ「京都SKYサンガクラブ」の一員として、入場ゲートでの手荷物検査や記念品配布などホーム戦の運営