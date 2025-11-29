2024年11月末に吉本興業とのマネジメント契約を終了した、お笑い芸人・エハラマサヒロ。独立したことで、仕事のスタイルや年収にどのような変化が起きたのか。1年が経った現在の本音を聞いた。（前後編の前編） 【画像】1600万円の赤字でも吉本興業を退所後に最もやりたかったこと 独立1年目を振り返って「デメリットはひとつもない」 ──昨年11月30日の吉本興業退社から、もうすぐ1年が経ちます。仕事やプライベートで