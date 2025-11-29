◆明治安田J2リーグ最終節徳島1―1長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）長崎が徳島に先制されながらも追い付いて引き分け、勝ち点を70に伸ばして2位で8年ぶりのJ1昇格を決めた。大分に快勝した水戸が勝ち点70で並び、得失点差で上回って初昇格と初優勝を決めた。引き分け以上なら自力でJ1昇格が決まる長崎は前半18分にDFラインを破られたが、徳島・エウシーニョのシュートはクロスバーに当たってピンチを免れ