＜カシオワールドオープン3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】お疲れ様でした…！宙を舞う谷口徹単独首位で出たツアー未勝利の25歳・鈴木晃祐がトータル16アンダーでその座をキープ。1打差2位に砂川公佑、さらに1打差のトータル14アンダー・3位に賞金ランキング3位の?川泰果、大岩龍一が続いた。賞金ランキングトップを走る金子駆大、2週