「110号艦」の名称で建造開始今から81年前の1944（昭和19）年12月29日、横須賀を出港した旧日本海軍の巨大空母「信濃」が、広島県の呉軍港へ向かう途中、アメリカ海軍の潜水艦による攻撃を受けて沈没しました。同艦は当時史上最大の空母として登場しながら、未完成のまま竣工後わずか10日で沈没するという悲劇に見舞われています。どのような艦艇だったのでしょうか。【画像】これが空前の巨大空母「信濃」に着艦した戦闘機です