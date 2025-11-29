夫が急に「膝枕して」と異常に甘えるようになった。すぐに元に戻ったかと思えばまた甘えてくることもあり、表の顔と裏の顔を使い分けて生活するように…。さらに妻に膝枕をしてほしい夫は「子どもより俺を優先しろ」と言い出して…。■頼りになる夫 突然の赤ちゃん返り？！カオリは生後半年の息子と夫の3人暮らし。夫とは友人の紹介で、頼りがいのあるところを好きになりました。子どもが産まれてからもこの幸せな生活が続くと思っ