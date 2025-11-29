授業を英語で行う大学や大学院が増えている。外国人の学生や教員に門戸を開いたり、卒業後に海外で活躍を目指す若者にアピールしたりする狙いがある。ただ、日本人学生が授業内容を十分に理解できず、「教育の質」の低下を招くことを懸念する有識者もいる。（古郡天）米国人教員「Ａｎｙｑｕｅｓｔｉｏｎｓ？（質問は？）」。米国人の男性教員が教室を見渡しながら問いかける。学生たちは理解した様子でうなずく。「ＯＫ，