明治安田J２リーグ最終戦で、17位だったロアッソ熊本は、甲府と0-0で引き分けた。 J2残留を争った18位の富山が4-1で秋田に勝ったため、熊本と富山が勝点で並び、得失点差でロアッソが18位へと順位を下げ、J3降格が決まった。 ＜試合結果＞※18位以下がJ3降格富山（17位）4-1秋田勝点37得失点差-15熊本（18位）0-0甲府勝点37得失点差-16