■サッカーJ2 第38節 水戸ホーリーホック 2−0 大分トリニータ（29日、ケーズデンキスタジアム水戸）サッカーJ2の最終節で、2位の水戸ホーリーホックが、2−0で大分トリニータを下した。同時刻キックオフの1位、Vファーレン・長崎が徳島ヴォルティスに1−1で引き分けたため、水戸の逆転でのJ2初制覇とJ1初昇格が決まった。水戸は、クラブ創設31年目にして初のJ1昇格、そしてJ2初優勝という“W快挙”を成し遂げた。J2の優勝争いは最