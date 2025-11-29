■これまでのあらすじ母に結婚を反対されながらも、“都合のいい子”をやめて渡米を決めた凜。彼女が去った後、息子からも連絡が絶え、孤独を感じる母のもとを訪ねたのは伯母だった。凜を「いい子」だと称える伯母の言葉に、母は苛立ちを隠せない。結婚と同時に海外に住むという夢を叶えた凜の話題になると、母は娘の夢を思い出せず言葉を失う。すると伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と静かに核心をつく