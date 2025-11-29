モデルの斎藤恭代さんが自身のインスタグラムで、愛猫のお昼寝を紹介しています。【写真を見る】【 斎藤恭代 】冬の訪れに愛猫のお昼寝を紹介「ナカヨシ♡♡」フォロワー共感「ずっと見ていたい」斎藤さんは、ソファで丸くなって身を寄せ合っている2頭の愛猫の写真を投稿。左の黒い方をルナ、右の白い方をシエルと名付けているようです。 斎藤さんは「ナカヨシ♡♡」と一言だけテキストしていて、愛猫