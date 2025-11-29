阪神・才木浩人投手（２７）と中野拓夢内野手（２９）が２９日に兵庫・神戸市内の映画館で行われた「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５」の舞台挨拶に臨み、球団史上初の連覇がかかる、来季への意気込みを語った。虎不動の「２番・二塁」としてセ・ベストナイン＆ゴールデングラブ賞に輝いた中野は「あんまり連覇って言わないほうがいいんじゃないですかね。岡田前監督が優勝を『アレ』と言って